Патріс Евра зізнався, що грав у командах, в яких були гомосексуалісти.

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" та національної збірної Франції Патріс Евра поділився своєю думкою з приводу гомосексуалізму у футболі.

Екс-захисник "червоних дияволів" зізнався, що грав у командах, в яких були геї.

"Якщо в світі футболу кажеш, що ти гей, все скінчено. Коли я був в Англії, до нас привели людину, щоб вона розповіла команді про гомосексуалізм. Деякі одноклубники сказали: "Це проти моєї релігії. Якщо в цій роздягальні є гомосексуал, він повинен піти".

Читайте такожФантастичний камбек: Ювентус у яскравому матчі з сімома голами обіграв Рому (відео)У той момент я сказав: "Всі заткнулися". Ви можете собі це уявити? Я грав з футболістами, які були гомосексуалами. Один за іншим вони зізнавалися мені в цьому, тому що боялися говорити про це інакше.

У кожному клубі є як мінімум два гравці з гомосексуальною орієнтацією. Але у футбольному світі, якщо ти це сказав, То все скінчено", - наводить слова Евра видання Marca.

Нагадавши, Патріс Евра завершив кар'єру у віці 38 років. Він виступав за такі клуби, як "Ніцца", "Монако", "Ювентус" і "Марсель". Останньою командою в його кар'єрі був англійський "Вест Хем", за який він зіграв п'ять матчів у сезоні 2017/18.

Патріс Евра: досягнення в кар'єрі