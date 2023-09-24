Харрі Кейн забив три голи і віддав дві результативні передачі.

У суботу, 23 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру чемпіонату Німеччини з футболу, в якому "Баварія" приймала "Бохум".

Гра проходила на стадіоні "Альянц-Арена" і завершилася нищівною перемогою мюнхенського гранда з рахунком 7:0.

Головним героєм цього поєдинку став нападник збірної Англії Харрі Кейн, який відзначився трьома забитими голами і двома асистами. Також у складі "Баварії" забивали: Ерік-Максим Чупо-Мотінг, Матейс Де Лігт, Лерой Сане і Матіс Тель.

"Баварія" - "Бохум" - 7:0

Голи: Чупо-Мотінг, 4, Кейн, 13, 54, 88, Де Лігт, 29, Сане, 38, Тель, 83

"Баварія": Ульрайх, Мазрауї, Кім, Де Лігт (Упамекано, 46), Девіс (Кретциг, 65), Лаймер, Кімміх (Горецка, 77), Сане, Чупо-Мотінг (Тель, 65), Коман (Мюллер, 77), Кейн

"Бохум": Ріман, Машович, Ордець, Бернарду, Пасслак (Луслі, 36), Беро, Антоні (Гамбоа, 46), Штегер, Віттек (Хофманн, 36), Асано (Остерхаге, 68), Антві-Аджей (Дашнер, 77)

Огляд матчу:

Відзначимо, що Харрі Кейн оформив 10 результативних дій в перших п'яти іграх у складі "Баварії" в Бундеслізі. За даними Opta - це новий рекорд німецького чемпіонату. За цим показником англійський нападник перевершив Ерлінга Холанда. У 2019 році норвежець зміг організувати вісім голів у перших п'яти матчах.

Перемога в цій грі дозволила "Баварії" вийти на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. В активі мюнхенців 13 набраних очок. "Бохум" набрав 3 бали і займає 14-е місце.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Баварія" зіграє проти "РБ Лейпциг", а "Бохум" зустрінеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

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