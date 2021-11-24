Бізнесмен, політик і засновник грузинського футбольного клубу "Зестафоні" Ілля Кокая трагічно загинув під час сходження на гору.
Як повідомляє портал "Новини-Грузія", 65-річний власник футбольного клубу намагався підкорити вершину Діда Ена (3449 метрів) у муніципалітеті Степанцмінда.
Кокая здійснював сходження разом зі своїм другом Леваном Мушкудіані.
За словами Мушкудіані, Кокая послизнувся, вдарився головою і в результаті отриманої травми помер.
Інцидент стався 23 листопада. У гори, де сталася трагедія, попрямувала група рятувальників.
Читайте такожВ Аргентині поліція застрелила 17-річного футболіста
Кокая захоплювався альпінізмом. Восени 2021 року він здійснив сходження на найвищу гору Африки - Кіліманджаро, і встановив там прапор Грузії.
Ілля Кокая: чим він відомий
- У 2004 році Кокая разом з партнерами заснував футбольний клуб "Зестафоні", який двічі ставав чемпіоном Грузії (у 2011 і 2012 роках), вигравав Кубок Грузії в 2008 році і Суперкубок Грузії в 2011 і 2012 роках. До 2015 року клуб виступав у вищому дивізіоні, після чого почав втрачати свої позиції і зараз виступає в четвертому за силою дивізіоні.
- У 2016 році Кокая балотувався в депутати парламенту в мажоритарному окрузі Зестафоні в якості незалежного кандидата. Він отримав 19.8% голосів і посів третє місце.
- Бізнесмен володіє мережею готелів на гірськолижному курорті Гударі, а також часткою заводу феросплавів.