У Грузії трагічно загинув власник футбольного клубу, який двічі вигравав чемпіонат країни

Ілля Кокая загинув під час сходження на гору.

Бізнесмен, політик і засновник грузинського футбольного клубу "Зестафоні" Ілля Кокая трагічно загинув під час сходження на гору. Як повідомляє портал "Новини-Грузія", 65-річний власник футбольного клубу намагався підкорити вершину Діда Ена (3449 метрів) у муніципалітеті Степанцмінда. Кокая здійснював сходження разом зі своїм другом Леваном Мушкудіані. За словами Мушкудіані, Кокая послизнувся, вдарився головою і в результаті отриманої травми помер. Інцидент стався 23 листопада. У гори, де сталася трагедія, попрямувала група рятувальників. Читайте такожВ Аргентині поліція застрелила 17-річного футболіста Кокая захоплювався альпінізмом. Восени 2021 року він здійснив сходження на найвищу гору Африки - Кіліманджаро, і встановив там прапор Грузії. Ілля Кокая: чим він відомий У 2004 році Кокая разом з партнерами заснував футбольний клуб "Зестафоні", який двічі ставав чемпіоном Грузії (у 2011 і 2012 роках), вигравав Кубок Грузії в 2008 році і Суперкубок Грузії в 2011 і 2012 роках. До 2015 року клуб виступав у вищому дивізіоні, після чого почав втрачати свої позиції і зараз виступає в четвертому за силою дивізіоні.

У 2016 році Кокая балотувався в депутати парламенту в мажоритарному окрузі Зестафоні в якості незалежного кандидата. Він отримав 19.8% голосів і посів третє місце.

Бізнесмен володіє мережею готелів на гірськолижному курорті Гударі, а також часткою заводу феросплавів. Автор: Антон Дудар

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