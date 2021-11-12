Еміліано Сала загинув в авіакатастрофі в січні 2019 року.

Організатор польоту, в результаті якого загинув аргентинський футболіст Еміліано Сала, був засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє BBC.

Організатором перельоту виступав 67-річний Девід Хендерсон. Суд встановив, що він навмисно порушив правила управління цивільної авіації "з метою отримання прибутку".

Хендерсон був визнаний винним у створенні загрози безпеці при польоті та організації перельоту для пасажира без дозволу.

Хендерсон повинен був особисто пілотувати літак, на якому летів Сала, проте попросив зробити це свого колегу Девіда Ібботсона, який не мав комерційної ліцензії, що дозволяє перевозити пасажирів за винагороду, а також права літати вночі і в погану погоду.

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Смерть Еміліано Сали: що відомо

Аргентинський футболіст загинув в авіакатастрофі в січні 2019 року після свого трансферу з "Нанта" в "Кардіфф".

Приватний одномоторний літак, на якому Сала летів з Франції в Англію, зазнав аварії над Ла-Маншем.

У січні в уламках літака на дні затоки було знайдено тіло Сали.

В авіакатастрофі загинув також пілот літака Девід Ібботсон.

"Кардіфф" не хотів платити гроші за трансфер загиблого футболіста, однак ФІФА зобов'язала клуб зробити це.

Автор: Антон Дудар