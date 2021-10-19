Експерти вважають фаворитом "Реал", але в той же час вірять, що "Шахтар" може здивувати.

У вівторок, 19 жовтня, в рамках третього туру Ліги чемпіонів "Шахтарю" належить зіграти важкий поєдинок проти мадридського "Реала". Гра пройде в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал".

Представляємо вашій увазі думки експертів про протистояння підопічних Роберто Де Дзербі і Карло Анчелотті.

Колишній захисник донецького "Шахтаря" Олександр Чижевський в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua заявив, що "гірникам" під силу взяти очки в матчі проти команди Карло Анчелотті.

Читайте такожШахтар втратив лідера захисту перед матчем з Реалом в Лізі чемпіонів"Донеччани дуже потужно провели репетицію перед битвою з іспанським грандом, красиво обігравши "Зорю". Однак, впевнений, тільки поєдинок з іменитим "Реалом" покаже, наскільки сильний "Шахтар", або це був просто не день луганчан.

Турнірне становище буде змушувати суперників грати на перемогу, але я не думаю, що обидві команди будуть особливо ризикувати. Боротьба буде проходити на зустрічних курсах і, на мій погляд, все закінчиться результативною нічиєю — 1:1".

Свою думку про майбутній поєдинок висловив також колишній захисник "Шахтаря", "Карпат" і збірної України Артем Федецький.

На думку експерта, "Шахтар" в дуже хорошій формі знаходиться зараз і незважаючи на те, що в їхній грі бувають перепади, той факт, що гра пройде вдома, перед своїми вболівальниками, допоможе "гірникам" домогтися позитивного результату.

За рахунок емоцій, за рахунок бажання "гірники" можуть здобути позитивний результат. Тим більше, в попередній Лізі чемпіонів "Шахтар" два рази обігравав "Реал".

"Варто відзначити, що і мадридці будуть намагатися виправитися, їм потрібно перемагати. "Вершковим" потрібно перед своїми вболівальниками піднімати статус. Після поразки від "Шерифа" поразка від "Шахтаря" буде для "Реала" не глобальною катастрофою, а такою серйозною невдачею. Але скажу, що у "гірників" непогані шанси здобути для себе позитивний результат.

Будемо сподіватися на перемогу "Шахтаря", але, мені здається, і нічия в матчі з "галактікос" буде для "гірників" непоганим результатом. Ми розуміємо, що "Шахтар" програв "Шерифу", у якого вже 6 очок. "Гірникам" потрібно набирати очки, щоб забезпечити собі єврокубкову весну.

Мені здається, шанси непогані на перемогу "Шахтаря" в поєдинку з "Реалом". Якщо "гірники" програють "Реалу", шанси навіть на вихід в Лігу Європи будуть такі примарні. Будемо сподіватися, що десь за рахунок дванадцятого гравця "Шахтар" зможе здобути таку довгоочікувану і важливу перемогу", - сказав Федецький в коментарі Sport.ua.

Читайте також"Тільки дурень не хвилюється": тренер Шахтаря - про матч з Реалом в Лізі чемпіонівА ось відомий італійський журналіст і Інсайдер Фабріціо Романо абсолютно не вірить в успіх "Шахтаря" і повністю впевнений у тріумфі "Реала". Навіть назвав точний рахунок, з яким "галактікос" здобудуть перемогу в Києві.

"Донецький "Шахтар" грає у відмінний футбол, але Карім Бензема у відмінній формі, і "Реал" повинен виграти. Мій прогноз: 2:0 - на користь команди Карло Анчеллотті", - сказав Романо.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" - "Реал" розпочнеться о 22:00 за Києвом. У прямому ефірі матч покаже сервіс MEGOGO.

Шахтар-Реал: перед матчем

"Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки у "Інтера".

"Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).

"Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: у Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.

Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці в своїй національній першості на цьому вікенді не грали, так як їх матч з "Атлетиком" (Більбао) перенесли на більш пізні дати через матчі збірних в Південній Америці.

Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі зі Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік тому на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.

Автор: Владимир Медяник