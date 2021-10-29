Форварда збірної Гани вдалося врятувати.

У форварда збірної Гани та австрійського клубу "Блау-Вайс Лінц" Рафаеля Двамени відбулася тимчасова зупинка серця прямо під час матчу.

Про це повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.

На 20-й хвилині поєдинку "Блау-Вайс Лінц" - "Хартберг" у другій лізі Австрії ледь не трапився нещасний випадок. У 26-річного форварда Рафаеля Двамени сталася зупинка серця.

Нападника врятував вживлений дефібрилятор, завдяки якому Двамена залишався притомним поки його транспортували до лікарні. Гравці попросили суддю скасувати матч і гру не завершили.

"У Рафаеля все гаразд, я зміг переконатися в цьому особисто сьогодні вранці у клініці. Він знову може сміятися. Масштаб ситуації непростий, і, звісно, ​​тепер він знову це усвідомив і може реалістично оцінювати майбутнє. За свідченнями лікарів, його життя не наражалося на серйозну небезпеку через дефібрилятор. Небезпеки більше немає, якщо він уникатиме фізичних навантажень. Найближчими днями ми обговоримо з лікарями, що робити далі", - повідомив спортивний директор "Блау-Вайс Лінц" Тіно Вавра.

Дефібрилятор Рафаелю встановили ще минулого року. Свого часу нападник не зміг перейти до англійського "Брайтону" через проблеми з серцем.

У 2018 році донецький "Шахтар" проявляв предметний інтерес до Двамени. Тоді його вартість складала 6 мільйонів євро, зараз він коштує 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що влітку 2021 року під час чемпіонату Європи у лідера збірної Данії Крістіана Еріксена зупинилося серце і його змогли врятувати.

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Автор: Артем Будрін