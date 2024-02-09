Зокрема, синя картка передбачатиме видалення гравця з поля на 10 хвилин в разі суперечок з арбітрами або зриву перспективної атаки суперника.

У футбольних змаганнях нижнього рівня проведуть початкові тестування з впровадження синьої картки.

Як повідомляє Telegraph, відповідно до рішення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), "сині картки" стануть першими новими картками, які застосовуватимуться у спортивних змаганнях після появи на Чемпіонаті світу з футболу у 1970 році жовтих і червоних карток.

Сині картки передбачатимуть видалення гравців з поля на 10 хвилин, якщо вони скоять цинічний фол або сперечатимуться з суддями.

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Спочатку передбачається запровадити ці картки для тестового випробування в рамках змагань нижчих рівнів. Під час початкових тестових випробувань може виникнути потреба для вдосконалення нових правил, але випробування нової картки в елітних змаганнях може розпочатися не раніше літа.

Наразі передбачається, що нововведення з синіми карками може бути випробувано Кубку Англії як серед чоловіків, так і серед жінок.

Водночас цих карток не буде на літньому Чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині (Євро-2024) або у наступному сезоні Ліги Чемпіонів УЄФА, оскільки президент УЄФА Алєксандр Чеферін минулого місяця казав, що повністю виступає проти такого нововведення.

"Це більше не футбол", - вважає Чеферін.

Пропонується, аби за новими правилами, у випадку отримання гравцем двох синіх карток, йому показували червону картку, що призводитиме до остаточного вилучення з поля. Також червону картку можна отримати, якщо буде отримано одну синю та одну жовту картку.

Застосування синьої картки буде обмежено випадками зриву перспективної атаки та незгодою з рішеннями посадових осіб матчу.

Інші новини світу футболу

Як повідомляв УНІАН, в останній час у футболі впроваджуються зміни.

Минулого року Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно затвердила новий формат проведення чемпіонату світу, який у 2026 році буде спільно проведено США, Канадою і Мексикою.

Збірні будуть розділені на 12 груп по чотири команди. В раунд плей-офф виходитимуть по дві кращих команди з кожної групи, а також 8 кращих команд, що зайняли треті місця. Таким чином, вперше в історії проведення мундіалів з'явиться стадія 1/16 фіналу.

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