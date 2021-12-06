Чартерний літак київського "Динамо" не зміг вилетіти до Португалії на матч Ліги чемпіонів.
Як повідомили в диспетчерській службі аеропорту Бориспіль, делегація киян не змогла вчасно вилетіти на матч заключного туру Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", який відбудеться в Лісабоні.
Очікувалося, що динамівська делегація вилетить з Києва до Лісабона о 16.00. Час перельоту в столицю Португалії складе 5 годин. Однак команда як і раніше знаходиться в столиці України.
Подробиці з'явилися в телеграм-каналі "Динамо Київ Inside":
"На борту чартерного літака "Динамо" перед вильотом до Лісабона виявлені технічні неполадки. Належить Заміна літака. Виліт затримується на 3 години", - сказано в повідомленні.
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- "Динамо" має в своєму активі одне очко і достроково зайняло останнє місце в квартеті Е.
- У той же час "Бенфіка" веде боротьбу за вихід в плей-офф. Для цього їм потрібно обов'язково обігравати киян і сподіватися, що "Баварія" в паралельному матчі виграє у "Барселони".
- У першому колі "Динамо" в Києві зіграло з "Бенфікою" з рахунком 0:0.
- Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ здолало "Верес" з рахунком 3:0. "Бенфіка" у своїй національній першості вдома програла в дербі "Спортингу" (1:3).
- Головним арбітром на цей поєдинок призначений німець Деніз Айтекін.