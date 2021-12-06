"Динамо" доведеться поміняти літак, щоб відправитися на матч з "Бенфікою".

Чартерний літак київського "Динамо" не зміг вилетіти до Португалії на матч Ліги чемпіонів.

Як повідомили в диспетчерській службі аеропорту Бориспіль, делегація киян не змогла вчасно вилетіти на матч заключного туру Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", який відбудеться в Лісабоні.

Очікувалося, що динамівська делегація вилетить з Києва до Лісабона о 16.00. Час перельоту в столицю Португалії складе 5 годин. Однак команда як і раніше знаходиться в столиці України.

Подробиці з'явилися в телеграм-каналі "Динамо Київ Inside":

"На борту чартерного літака "Динамо" перед вильотом до Лісабона виявлені технічні неполадки. Належить Заміна літака. Виліт затримується на 3 години", - сказано в повідомленні.

"Динамо" має в своєму активі одне очко і достроково зайняло останнє місце в квартеті Е.

У той же час "Бенфіка" веде боротьбу за вихід в плей-офф. Для цього їм потрібно обов'язково обігравати киян і сподіватися, що "Баварія" в паралельному матчі виграє у "Барселони".

У першому колі "Динамо" в Києві зіграло з "Бенфікою" з рахунком 0:0.

Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ здолало "Верес" з рахунком 3:0. "Бенфіка" у своїй національній першості вдома програла в дербі "Спортингу" (1:3).

Головним арбітром на цей поєдинок призначений німець Деніз Айтекін.

Автор: Володимир Медяник