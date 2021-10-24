У матчі чемпіонату Італії Златан Ібрагімович забив як у свої, так і в чужі ворота.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович забив перший автогол у своїй кар'єрі. Це сталося в матчі 9-го туру Серії А проти "Болоньї".

На 49-й хвилині матчу Ібрагімович головою зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового.

Відзначимо, що 40-річний шведський нападник за кар'єру провів 957 офіційних матчів, в яких забив 565 м'ячів. Тепер на його рахунку також є автогол.

У матчі проти "Болоньї" Ібрагімович також забив у ворота суперника і віддав гольову передачу. А "Мілан" переміг з рахунком 4:2.

Відеоогляд матчу (автогол Ібрагімовича на 02:24)

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Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.

У минулому сезоні Златан забив 15 голів у 19 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 матчах Ліги Європи та 1 гол у двох матчах Кубка Італії.

У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

Влітку Златан продовжив контракт з "Міланом" до літа 2022 року.

Автор: Антон Дудар