Златан Ібрагімович / фото REUTERS

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович забив перший автогол у своїй кар'єрі. Це сталося в матчі 9-го туру Серії А проти "Болоньї".

На 49-й хвилині матчу Ібрагімович головою зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового.

Відзначимо, що 40-річний шведський нападник за кар'єру провів 957 офіційних матчів, в яких забив 565 м'ячів. Тепер на його рахунку також є автогол.

У матчі проти "Болоньї" Ібрагімович також забив у ворота суперника і віддав гольову передачу. А "Мілан" переміг з рахунком 4:2.

Відеоогляд матчу (автогол Ібрагімовича на 02:24)

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Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Автор: Антон Дудар