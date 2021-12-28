Юрій Береза розповів про своє ставлення футболістів, які їдуть в російський чемпіонат.

Президент футбольного клубу "Дніпро-1" Юрій Береза висловив свою думку про війну на Донбасі і також поділився, як ставиться до Росії.

В інтерв'ю FanDay Береза розповів, що Росія пропала для нього після 2014 року.

"У 2014 році змогли ж москалям дати по рилу, що вони досі не можуть відійти, всі маневри роблять біля нашого кордону. Але розуміють, що якщо полізуть, стануть добривом на нашій землі.

Росія розв'язала проти нас війну. Ці д******и, напевно, ще живуть в Радянському Союзі. Особисто для мене, Росія пропала після 2014 року. Може, коли там зміниться влада, їх засудить міжнародний трибунал в Гаазі, можна буде про щось говорити, але не зараз", - сказав Береза.

Читайте такожЕкс-футболіст Шахтаря та збірної України зневажливо висловився про воїнів АТОТакож президент "Дніпра-1" висловився про українських футболістів, які їдуть грати в Росію. Він назвав їхні вчинки рівносильними, якби вони їхали грати в Німеччину за часів Другої світової війни.

Сам Береза зазначив, що російський футбол не дивиться, але буває, що наштовхується на виступи команд з РФ в єврокубках, де вони регулярно провалюються.

"Вони їдуть в країну, яка вкрала у нас Крим і почала війну на Донбасі і знаходять тисячі виправдань: "спорт поза політикою", "мені сім'ю годувати треба".

Я не дивлюся російський футбол, але, буває, натрапляю на їхні виступи в європейських турнірах. Але там же немає російських прізвищ, одні легіонери. До того ж, вони постійно вилітають, і це при тому, що у них є гроші у футболі, раз в 50 більше, ніж у нашому", - додав Береза.

Нагадаємо, "Дніпро-1" першу половину сезону закінчив на третій позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з футболу з 40 набраними балами в активі.

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