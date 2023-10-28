"Бенфіка" зіграла внічию з аутсайдером ліги.

"Бенфіка" не змогла перемогти "Каса Пію" в матчі 9-го туру чемпіонату Португалії - 1:1.

Воротар збірної України Анатолій Трубін провів увесь поєдинок на полі і відбив пенальті.

Загалом за матч у Анатолія – два сейви, винос та стовідсотковий показник точних передач (13/13 загалом, 2/2 – на довгу дистанцію). Sofascore та Whoscored оцінили виступ українця у 7,1 бали – це шостий та четвертий показники у складі "Бенфіки" відповідно.

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Після дев’яти зіграних матчів у чемпіонаті Португалії на рахунку "Бенфіки" 22 очки – цього поки що достатньо, щоб очолювати турнірну таблицю.

Нагадаємо, що в цьому сезоні чемпіонату Португалії Трубін вже парирував пенальті у матчі проти "Портімоненсе".

У наступному турі португальської першості "Бенфіка" зіграє проти "Шавіша" 4 листопада.

Бенфіка – Каса Пія – 1:1

Голи: Жоау Маріу (44) – Ларрасабаль (81)

Нереалізований пенальті: Феліппе, 54

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