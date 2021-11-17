Найбільше в символічній команді представників Франції.

Авторитетний статистичний портал Whoscored склав символічну збірну групи D у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Збірна, опублікована на whoscored.com, складена на підставі оцінок гравців у відбіркових поєдинках.

До числа одинадцяти найкращих гравців групи потрапили захисники Микола Матвієнко та Едуард Соболь, а також півзахисник Олександр Зінченко.

Компанію їм у символічній збірній склали Лукаш Градецкі і Робін Лод (обидва - Фінляндія), Лео Дюбуа, Антуан Грізманн, Адрієн Рабьо, Кіліан Мбаппе і Карім Бензема (всі - Франція), а також Анел Ахмедходжич (Боснія і Герцеговина).

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, забезпечивши собі участь у плей-оф.

Стикові матчі пройдуть у березні, а свого першого суперника Україна дізнається в ході жеребкування 26 листопада.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

Автор: Антон Дудар