Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 16 листопада, положення команд

Нідерланди отримали пряму путівку на ЧС, а збірна України зіграє в стикових матчах.

16 листопада відбулися заключні матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі. За підсумками ігрового дня збірна Нідерландів доповнила список команд, які вже пробилися на ЧС. Збірна України і збірна Туреччини пробилися в стикові матчі. Результати матчів Група D Фінляндія - Франція - 0:2 Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2 Підсумкове положення команд: Франція - 18 очок (8 матчів), Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3 Читайте такожЗбірна України обіграла боснійців і пробилася до плей-оф кваліфікації ЧС-2022 (відео) Група Е Уельс - Бельгія - 1:1 Чехія - Естонія - 2:0 Підсумкове положення команд: Бельгія - 20 очок (8 матчів), Уельс - 15, Чехія - 14, Естонія - 4, Білорусь - 3 Група G Чорногорія - Туреччина - 1:2 Гібралтар - Латвія - 1:3 Нідерланди - Норвегія - 2:0 Підсумкове положення команд: Нідерланди - 23 очки (10 матчів), Туреччина - 21, Норвегія - 18, Чорногорія - 12, Латвія - 9, Гібралтар - 0 Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходив з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада.

Кваліфікація ЧС-2022: які команди вже вийшли на ЧС.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримали прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Антон Дудар

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