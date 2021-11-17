16 листопада відбулися заключні матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі.
За підсумками ігрового дня збірна Нідерландів доповнила список команд, які вже пробилися на ЧС.
Збірна України і збірна Туреччини пробилися в стикові матчі.
Результати матчів
Група D
Фінляндія - Франція - 0:2
Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2
Підсумкове положення команд: Франція - 18 очок (8 матчів), Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3
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Група Е
Уельс - Бельгія - 1:1
Чехія - Естонія - 2:0
Підсумкове положення команд: Бельгія - 20 очок (8 матчів), Уельс - 15, Чехія - 14, Естонія - 4, Білорусь - 3
Група G
Чорногорія - Туреччина - 1:2
Гібралтар - Латвія - 1:3
Нідерланди - Норвегія - 2:0
Підсумкове положення команд: Нідерланди - 23 очки (10 матчів), Туреччина - 21, Норвегія - 18, Чорногорія - 12, Латвія - 9, Гібралтар - 0
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходив з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада.
- Кваліфікація ЧС-2022: які команди вже вийшли на ЧС.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримали прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.