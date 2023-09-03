Ерлінг Холанд встановив новий рекорд АПЛ.

У суботу, 2 вересня, відбувся поєдинок четвертого туру англійської Прем'єр-ліги між "Манчестер Сіті" і "Фулхемом".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася нищівною перемогою "городян" з рахунком 5:1.

Підопічні Пепа Гвардіоли повели в рахунку на 31-й хвилині матчу - з передачі Ерлінга Холанда забив Хуліан Альварес. Проте вже в наступній атаці "Фулхему" вдалося зрівняти рахунок - гол забив Тім Рім.

У компенсований до першого тайму час "городяни" вдруге вийшли вперед - після подачі з кутового м'яч у сітку воріт суперника відправив Натан Аке.

Другий тайм цієї зустрічі став бенефісом Ерлінга Холанда. Норвезький нападник відзначився трьома забитими голами і допоміг "Сіті" розгромити суперника.

"Манчестер Сіті" - "Фулхем" - 5:1

Голи: Альварес, 31, Аке, 45, Холанд, 58, 70 (з пен), 90+5 - Рім, 33

Огляд матчу:

Варто відзначити, що хет-трик в цій грі допоміг Ерлінгу Холанду встановити черговий рекорд АПЛ. Один з голів у грі став для норвежця 50-ю результативною дією в чемпіонаті Англії. Цього йому вдалося домогтися за 39 матчів - менше, ніж будь-кому, хто раніше домагався подібного в елітному англійському дивізіоні з 1992 року.

Всього на рахунку нападника "Манчестер Сіті" за 39 зіграних поєдинків в АПЛ 42 голи і 9 асистів.

В активі "Сіті" після чотирьох турів 12 набраних очок. Команда Пепа Гвардіоли йде на першому місці в турнірній таблиці АПЛ. "Фулхем" з 4 балами знаходиться на 13-му рядку.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Вест Хемом", а "Фулхем" зіграє проти "Лутона".

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