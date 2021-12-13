Англійський клуб веде боротьбу зі спалахом коронавірусу в команді.

Спалах коронавірусу накрив "Манчестер Юнайтед", через що команда не змогла провести недільне тренування згідно з планом. Під питанням знаходиться найближча гра в рамках АПЛ.

Про це повідомляє прес-служба "червоних дияволів".

Позитивні тести на COVID-19 здали кілька співробітників і футболістів команди. У зв'язку з цим "Манчестер Юнайтед" закрив свою тренувальну базу на 24 години, щоб мінімізувати ризик подальшого поширення захворювання.

Найближчий матч "Манчестер Юнайтед" з "Брентфордом" в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги знаходиться під серйозною загрозою зриву.

Як повідомляє Sky Sports, зараз команда з Манчестера веде переговори з АПЛ з приводу безпеки та доцільності проведення поєдинку. Швидше за все, мова йде про перенесення зустрічі.

До слова, виїзна гра з "бджолами" запланована на 14 грудня. Стартовий свисток мав прозвучати о 21:30 за Києвом.

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"Манчестер Юнайтед" знаходиться на 5-й сходинці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 27 очок після 16 турів.

"Червоні дияволи" виграли два з двох матчів чемпіонату після того, як клуб очолив німець Ральф Рангник.

13 грудня "Манчестер Юнайтед" дізнався свого суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Червоні дияволи" посперечаються за вихід в наступну стадію турніру з мадридським "Атлетіко".

Автор: Володимир Медяник