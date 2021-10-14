Максим Калініченко назвав головні причини невдалого результату в матчі з Боснією і Герцеговиною.

Екс-півзахисник збірної України Максим Калініченко розкритикував в. о. головного тренера "жовто-синіх" Олександра Петракова за підсумками матчу кваліфікації ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною, який завершився внічию.

Своєю думкою він поділився в Telegram.

"Говорячи про поразку збірної України, не можу звільнитися від почуття дежавю. Я не обмовився, для мене нічия виглядає як поразка. Тренерська поразка. Поразка тренерського штабу. Саме штаб повинен впливати на прийняття ключових, доленосних рішень у матчі. І те, що було у Шевченка, немає у Петракова. Рівень професіоналізму помічників просто непорівнянний, хай пробачать мене фахівці, що входять в штаб нині", - зазначив Калініченко.

"Що я можу сказати про рівень, наприклад, тренера, який, зі слів самого Петракова, пропонував ще раніше замінити Шапаренка. Шапаренка, на якому тримався весь креатив збірної.

Всім було важко. Футбол, в принципі - важка гра, там втомлюються. Не можна відразу взяти та прибрати всіх лідерів команди на підставі того, що їм важко. Яремчук був готовий грати далі, я впевнений. Але добре, ти вирішив його зняти, але чому Сікан? Чому не Довбик? Потужний Довбик, який в умовах зниження креативності у команди в цілому міг хоча б десь елементарно втекти, продавити", - також підкреслив екс-півзахисник.

Також Калініченко пригадав Петракову відсутність у збірній Руслана Малиновського:

Читайте такожЗаваров оцінив шанси збірної України у відборі на ЧС-2022 після нічиєї з Боснією

"Ну, і тут ми підходимо до головного - відсутності у складі Малиновського. Коли тренер змінює креативного ЦП на оборонного, це неминуче дає сигнал команді - нам головне не програти. Це психологія, від неї не піти. А ось з тим, що Петраков сказав, що йому нікого було випускати на цю позицію, я згоден. Але не тому, що дійсно нікого, а тому що розкидатися такими футболістами як Малиновський тренер не має права. І доказ цього ми побачили досить швидко".

При цьому він зазначив, що звинувачувати одного тільки тренера не можна: "Реалізація - бич сьогоднішньої збірної України".

Також Калініченко вважає, що відповідальність за результат має нести УАФ:

"Ключове рішення було прийнято в кабінетах. Рішення про припинення співпраці зі штабом Андрія Шевченка. Не саме рішення, а те, як воно було прийнято. Ну і рішення про призначення Петракова. Те, як воно було прийнято. І як би добре і по-товариськи я не ставився до Андрія Павелка, варто визнати, що якщо команда не потрапить на ЧС, це буде його персональна відповідальність".

Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу

Матч у Львові завершився з рахунком 1:1.

Збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України продовжила серію без поразок у Львові, яка тепер налічує 20 матчів.

Андрій Ярмоленко забив 44-й гол у футболці збірної України. До рекорду Андрія Шевченка залишилося 4 голи.

У паралельному матчі групи 12 жовтня Фінляндія в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свій заключний матч кваліфікації збірна України проведе 16 листопада - проти Боснії і Герцеговини в гостях.

Автор: Антон Дудар