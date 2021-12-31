З 1 січня вступає в дію нова постанова уряду Італії.

Головний тренер римської "Роми" Жозе Моурінью не зможе з нового року керувати матчами команди біля лицьової лінії поля.

Як повідомляє Sportmediaset, італійський уряд в січні 2022 року вводить в дію постанову, згідно з якою на спортивні та інші культурно-масові заходи будуть допускатися тільки люди з "зеленим" анти-ковідним сертифікатом.

Щоб отримати його, треба або пройти повну вакцинацію, або перехворіти коронавірусом (звільняє від вакцинації на 105 днів).

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Юридична служба "Роми" вже працює над вирішенням цього питання.

Свій наступний матч римські "вовки" зіграють 6 січня на виїзді проти "Мілана" в рамках 20-го туру Серії А.

"Рома": результати в сезоні