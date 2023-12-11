Перемога над "Барселоною" дозволила "Жироні" повернути собі лідерство в Ла Лізі.

У неділю, 10 грудня, "Жирона" здобула перемогу над "Барселоною" у центральному матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії.

Головний тренер "біло-червоних" Мічел прокоментував перемогу своєї команди. Фахівець зазначив, що його підопічні виконали першу мету на сезон - зберегти прописку в елітному дивізіоні.

"Я дуже щасливий, тому що ми обіграли відмінну "Барсу". Ми все правильно зробили. Вони почали дуже потужно, але ми відкрили рахунок в ході контратаки. Рахунок 1:0 заспокоїв нас. Суперник швидко зрівняв його. Ми добре володіли м'ячем, хоча забити могли в будь-який момент. Рівний матч, з моментами.

Відео дня

Лідерство, 100 матчів у першому дивізіоні. Я вперше переміг "Барсу", і "Жирона" перемогла "Барсу". Були моменти, коли моїх гравців підводили ноги, тому що темп гри був дуже високий. У них був жорстокий менталітет.

Це особлива перемога. Було дуже важко. Суперник нас здивував. Ця "Жирона" має душу і вірить, що може завдати поразки будь-якому супернику. Ми знали, що нас чекає великий тиск. Ми побачили чудову команду і ту, якою ми хочемо бути. Це була гра, в якій могло статися що завгодно.

Чемпіонство? Ми йдемо від матчу до матчу. Я думаю, ми вже гарантували собі математичні шанси зберегти прописку в Ла Лізі. Це була наша мета. Ми домінували у всіх іграх, крім матчу проти "Реала". Зараз ми лідери, але це дуже важко. Ми повинні боротися, щоб бути в єврокубках в наступному сезоні", - наводить слова Мічела Marca.

Відзначимо, що "Жирона" набрала 41 очко і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Жирона" зіграє проти "Алавеса". Гра відбудеться 18 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: