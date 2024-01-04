"Жирона" займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи однакову кількість очок з "Реалом".

У середу, 3 січня, "Жирона" перемогла мадридський "Атлетіко" у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги.

Головний тренер "біло-червоних" Мічел прокоментував результат цієї зустрічі. Фахівець зазначив, що цей день став історичним для команди і міста.

"Це історичний день для нас, міста та провінції. Ми дуже задоволені. Ми провели вражаючий перший тайм, але рахунок 3:2 не надто нас засмутив. У другому таймі було видно, що "Атлетіко" збирається зрівняти рахунок, але зміни додали нам сил. В останні 20-25 хвилин будь-яка команда могла забити, і гол Івана - це відмінний гол.

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Була чудова гра, з неймовірним менталітетом. Мене найбільше радує стійкість команди. Часом нас перегравали на полі, але ми вміли страждати, триматися і чекати свого моменту. У підсумку ми були винагороджені чудовим голом. Історична ніч.

Перемога в Ла Лізі? Це не є нашою метою. Ми повинні думати про гру за грою і досягти єврокубків, що увійде в історію. Ми багато зробили добре. У моїх гравців неймовірний менталітет, стійкість в грі. Вони намагаються завжди йти вперед. Наша мрія-потрапити в єврокубки, але ми не можемо битися один на один з Мадридом. Бути на одному рівні за очками з топ-клубами - дуже складно, треба йти гра за грою.

Клуб-лідер? Ми не хочемо навішувати на себе цей ярлик. Ми випереджаємо "Бетіс", що йде сьомим, на 20 очок. І це є головним критерієм для потрапляння в єврокубки. Ось такі розрахунки ми робимо. Щоб говорити про Лігу чемпіонів, нам потрібно дійти до кінця, багато ігор попереду", - наводить слова Мічела AS.

Додамо, що поєдинок "Жирона" - "Атлетіко" завершився перемогою каталонців з рахунком 4:3. Артем Довбик вийшов в основному складі на цю гру і відзначився гольовою передачею. Віктор Циганков цю зустріч пропустив через травму.

Відзначимо, що перемога над "Атлетіко" дозволила "Жироні" продовжити безпрограшну серію в чемпіонаті Іспанії до 11 матчів.

"Біло-червоні" посідають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 48 очками в активі. Стільки ж балів у лідируючого "Реала".

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Жирона" зустрінеться з "Альмерією". Матч пройде 14 січня.

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