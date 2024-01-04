Артем Довбик у цій грі відзначився гольовою передачею на Дейлі Блінда.

У середу, 3 січня, відбувся центральний поєдинок 19-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" приймала мадридський "Атлетіко".

Зустріч команда пройшла на стадіоні "Монтіліві" і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у цій грі був відкритий вже на 2-й хвилині - нападник "Жирони" Валері забив з передачі Пабло Торре. На 14-й хвилині "Атлетіко" вдалося відігратися - Альваро Мората відзначився після передачі Антуана Грізманна. На 26-й хвилині Савіо вдруге вивів каталонців вперед. А на 39-й хвилині Дейлі Блінд увелечили перевагу "біло-червоних", забивши третій м'яч у ворота гостей після знижки Артема Довбика.

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На 44-й хвилині гри Альваро Мората оформив дубль і скоротив розрив у рахунку. Асистував йому Родріго Де Пауль. На 54-й хвилині ця пара створила ще один гол - Де Пауль віддав пас, а Мората оформив хет-трик і зрівняв рахунок. На 90+1-й хвилині півзахисник "Жирони" Іван Мартін забив четвертий м'яч у ворота "Атлетіко". Асистував йому Порту.

"Жирона" - "Атлетіко" - 4:3

Голи: Валері, 2, Савіо, 26, Блінд, 39, Мартін, 90+1 - Мората, 14, 44, 54

"Жирона": Гассаніга, Коуто, Ерік Гарсія, Блінд, Гутьєррес, Савіо (Порту, 89), Мартін, Алейш Гарсія, Валері (Соліс, 59), Торре (Арнау, 67), Довбик (Стуані, 67)

"Атлетіко": Облак, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Рікельме (Корреа, 77), Льоренте, Коке, Де Пауль (Депай, 86), Самуел Ліно (Моліна, 46), Грізманн (Сауль, 89), Мората (Аспілікуета, 89)

Попередження: Ермосо, 90

Огляд матчу:

Український нападник Артем Довбик вийшов на цю гру в основному складі "Жирони" і відіграв 67 хвилин. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,1 бала. Віктор Циганков не потрапив у заявку на цю гру, він продовжує відновлюватись після травми.

Після 19-ти турів "Жирона" з 48 очками займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Мадридський "Атлетіко" має в своєму активі 38 балів і займає третю сходинку.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Атлетіко" зустрінеться з мадридським "Реалом", а "Жирона" зіграє проти "Альмерії".

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