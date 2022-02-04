Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко висловився після поразки в півфіналі Євро-2022. Там "жовто-сині" поступилися в гідній боротьбі російській команді (2:3).
- Хотіли спочатку 4 на 4, але щось не виходило. Не виходив вихід з-під пресингу. Коли пішли 5 на 4, то і 2 голи забили, і ще були моменти. Зараз подивимося гру, проаналізуємо. Видно, що вже не такі свіжі ми були, все-таки усічений склад.
Мало ротації у нас було, практично одним і тим же складом. Було видно, що хлопці вже десь через "не можу" грали. Спасибі хлопцям велике за цю гру - перетерпіли, витримали і при вдалому збігу могли зрівняти рахунок.
- Ви перейшли на гру вп'ятьох рано в першому таймі.
- По-перше, було 5 фолів, а по-друге, так ми планували пересмикувати, якщо у нас щось не виходитиме. Хотіли збити Росію з ритму ігрового, десь у нас вийшло.
- Наскільки важливо виграти матч за бронзу?
- Будь-які медалі чемпіонату Європи - це пам'ять на все життя. Прикро буде - вийти в півфінал і поїхати без медалей. Будемо відновлюватися. Наскільки нас вистачить, наскільки зуміємо відновитися - постараємося зіграти і добитися позитивного результату, - сказав Косенко в ефірі "Суспільного".
У матчі за третє місце Україна зіграє проти того, хто програє в іншому півфіналі. Іспанія і Португалія між собою вирішать, хто буде боротися за бронзові медалі, а хто за золоті.
Україна - Росія: як грали на цьому турнірі
- Збірна України на груповому етапі посіла друге місце у квартеті А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.
- Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.