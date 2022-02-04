Попереду "жовто-синю" збірну чекає сутичка за бронзові медалі.

Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко висловився після поразки в півфіналі Євро-2022. Там "жовто-сині" поступилися в гідній боротьбі російській команді (2:3).

- Хотіли спочатку 4 на 4, але щось не виходило. Не виходив вихід з-під пресингу. Коли пішли 5 на 4, то і 2 голи забили, і ще були моменти. Зараз подивимося гру, проаналізуємо. Видно, що вже не такі свіжі ми були, все-таки усічений склад.

Мало ротації у нас було, практично одним і тим же складом. Було видно, що хлопці вже десь через "не можу" грали. Спасибі хлопцям велике за цю гру - перетерпіли, витримали і при вдалому збігу могли зрівняти рахунок.

- Ви перейшли на гру вп'ятьох рано в першому таймі.

- По-перше, було 5 фолів, а по-друге, так ми планували пересмикувати, якщо у нас щось не виходитиме. Хотіли збити Росію з ритму ігрового, десь у нас вийшло.

- Наскільки важливо виграти матч за бронзу?

- Будь-які медалі чемпіонату Європи - це пам'ять на все життя. Прикро буде - вийти в півфінал і поїхати без медалей. Будемо відновлюватися. Наскільки нас вистачить, наскільки зуміємо відновитися - постараємося зіграти і добитися позитивного результату, - сказав Косенко в ефірі "Суспільного".

У матчі за третє місце Україна зіграє проти того, хто програє в іншому півфіналі. Іспанія і Португалія між собою вирішать, хто буде боротися за бронзові медалі, а хто за золоті.

Україна - Росія: як грали на цьому турнірі

Збірна України на груповому етапі посіла друге місце у квартеті А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.

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