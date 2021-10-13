Олександр Петраков зазначив, що команді потрібно було реалізовувати свої моменти.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував нічию в матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Тренера цитує dynamo.kiev.ua.

"На цьому рівні треба свої моменти забивати. А не заб'єш ти - заб'ють тобі", - сказав Петраков.

Щодо правильності тактики на гру, тренер відповів: "В кінці глибоко сіли, з зазорами грали".

Також він прокоментував заміни:

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"Рома Яремчук вже в перерві просив заміну. І Ярмоленко мені говорив: "Васильович, важко". Заміни не були сплановані, просто я бачив, що той же Коля Шапаренко - вже важко йому було. Він і з Фінляндією добре зіграв всю гру - він же не залізний. Два опорники? Так. Я думав спочатку поміняти захисника і зробити 4-4-2. Але і захисники втомилися... Не вистачало ще у Львові програти.

Мені Шовковський ще раніше говорив, що пора міняти Шапаренка. А на кого? У нас більше немає такого креативного хава. Тільки опорні. Сікан, а не Довбик? Це було моє рішення. Я його поставив у Гельсінкі. А тут вирішив Сікана. Понадіявся на нього чисто інтуїтивно".

Наостанок Петраков подякував уболівальникам за підтримку і вибачився за результат:

"Дуже вдячний Львову. Я таку підтримку вперше бачив. У місті, на тренуваннях... Прошу вибачення, що не виграли".

Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу

Матч у Львові завершився з рахунком 1:1.

Збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України продовжила серію без поразок у Львові, яка тепер налічує 20 матчів.

Андрій Ярмоленко забив 44-й гол у футболці збірної України. До рекорду Андрія Шевченка залишилося 4 голи.

У паралельному матчі групи 12 жовтня Фінляндія к гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свій заключний матч кваліфікації збірна України проведе 16 листопада - проти Боснії і Герцеговини в гостях.

Автор: Антон Дудар