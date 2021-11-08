Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поспілкувався з журналістами перед стартом листопадового збору національної команди.
Наставник провів прес-конференцію.
"Усі хлопці зібралися, всі здорові, розпочинаємо збір. Ярмоленко здоровий. Ротація? Ми готуватимемося до гри з Боснією. Про ротацію не йдеться, ми готуємося до гри року", - сказав Петраков.
"Гармаш добре виступає в УПЛ, забиває голи, тож я вирішив його викликати. На якій позиції? Побачимо. Він може грати на різних позиціях. Я його знаю ще з юнацького футболу. Подивимося, чим він буде корисним для збірної. Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається. Мені він подобається", - додав Петраков.
Фахівець також розповів про своє рішення повернути до складу збірної Руслана Малиновського:
"Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все".
Нагадаємо, що в табір команди викликано 25 гравців.
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Збірна України: матчі у листопаді
- Збірна України у листопаді проведе два матчі: 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 числа в гостях проти Боснії та Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС.
- Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Проте у головних конкурентів є матч в запасі.
Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України
- Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього за те, що залишився в запасі на обидві гри.
- Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.
- Потім Малиновський у мережі опублікував відповідь на слова тренера.
- У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.
- 4 жовтня Петракова знову запитали про Малиновського, тренер відповів емоційно.