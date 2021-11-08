Також Олександр Петраков розповів про стан здоров'я Андрія Ярмоленка.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поспілкувався з журналістами перед стартом листопадового збору національної команди.

Наставник провів прес-конференцію.

"Усі хлопці зібралися, всі здорові, розпочинаємо збір. Ярмоленко здоровий. Ротація? Ми готуватимемося до гри з Боснією. Про ротацію не йдеться, ми готуємося до гри року", - сказав Петраков.

"Гармаш добре виступає в УПЛ, забиває голи, тож я вирішив його викликати. На якій позиції? Побачимо. Він може грати на різних позиціях. Я його знаю ще з юнацького футболу. Подивимося, чим він буде корисним для збірної. Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається. Мені він подобається", - додав Петраков.

Фахівець також розповів про своє рішення повернути до складу збірної Руслана Малиновського:

"Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все".

Нагадаємо, що в табір команди викликано 25 гравців.

Збірна України: матчі у листопаді

Збірна України у листопаді проведе два матчі: 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 числа в гостях проти Боснії та Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Проте у головних конкурентів є матч в запасі.

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Артем Будрін