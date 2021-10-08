В. о. головного тренера національної збірної України з футболу Олександр Петраков провів прес-конференцію перед поєдинком кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.
Петракова цитує офіційний сайт УАФ.
Наставник давав короткі відповіді, що йому непритаманно і був з максимально серйозним обличчям. Схоже, він дійсно образився на працівників ЗМІ.
- На вас обличчя немає. Щось трапилося або просто налаштовані серйозно?
- Нормальне обличчя.
- Є якісь свіжі травми в команді?
- Ні.
- Які відчуття перед завтрашнім матчем? Є таке, що потрібно обов'язково перемогти?
- Є таке відчуття.
- В останніх матчах збірна пропускала наприкінці матчу. Вдалося знайти причину? Як це не повторити в найближчих матчах?
- Постараємося не повторити більше цих помилок.
- Чи відчувається в команді тиск, який був протягом двох тижнів?
- Тиску вже немає.
- Це для вас найважче випробування за останні роки?
- Випробування дуже серйозне.
- Малиновський мало грає. Чи є якісь проблеми, через що він так мало грає?
- Малиновського немає зараз в команді, тому без коментарів (відповів прессекретар збірної України Олександр Гливинський)
- Наскільки добре ви знаєте фінську команду?
- Добре знаю, багато подивився матчів. Всіх знаю. Добре підготувався до матчу, завтра побачите.
- Ви вперше так коротко відповідаєте на прес-конференції. Або вас підмінили, або ви образилися на пресу після минулого разу. Що трапилося?
- Так буде завжди.
- Сьогодні грає Україна U-21 проти Франції. Будете стежити за матчем після тренування?
- Фізично не встигну подивитися, - такими словами Петраков закінчив прес-конференцію.
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Фінляндія - Україна: перед матчем
- На цю мить збірні України та Фінляндії набрали по 5 очок. Щоправда, "жовто-сині" провели п'ять матчів, а фіни - чотири. Команди займають друге і третє місця в таблиці групи D відповідно.
- В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.
- Перед матчем збірна України зазнала ряд кадрових втрат.
- Українська збірна всі 5 матчів цього відбору зіграла внічию.
- Обслужить поєдинок іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано.