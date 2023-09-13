Збірна Італії зрівнялася з Україною за кількістю набраних очок.

У вівторок, 12 вересня, збірна Італії обіграла Україну у шостому турі відбіркового турніру Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті прокоментував результат зустрічі з "синьо-жовтими".

"Ми повинні бути щасливі, тому що не завжди можна унеможливити атакуючі дії суперника. Ми дали Україні всього два шанси в першому таймі і дві контратаки в другому. Не можу поскаржитися - команда зіграла добре.

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На останніх хвилинах суперник кинув в атаку більше гравців, тому що поразка з більшою різницею м'ячів для нього небагато що змінила б. Однак нам потрібно було діяти краще і забивати третій і четвертий гол", - наводить слова Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок Італії проти України завершився з рахунком 2:1 на користь "Скуадри Адзурри".

Після шести турів у групі C кваліфікації Євро-2024 лідирує Англія, в активі якої 13 очок. У Італії, України та Північної Македонії по 7 балів. У Мальти - 0 очок.

У наступному турі відбіркового турніру Євро-2024 збірна України зіграє проти Північної Македонії, а національна команда Італії зустрінеться з Мальтою. Матчі відбудуться 14 жовтня.

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