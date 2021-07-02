Луїс Енріке високо оцінив українську збірну.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке у спілкуванні зі ЗМІ висловив думку, що збірна України може виграти Євро-2020.

Іспанського фахівця цитує ТАСС.

"Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти цей турнір", - сказав Енріке.

Нагадаємо, і Україна, і Іспанія виступлять у чвертьфіналі Євро-2020. Українці 3 липня зіграють проти збірної Англії, а іспанці 2 липня зустрінуться зі Швейцарією.

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Луїс Енріке добре знайомий зі збірною України - минулого року Іспанія грала проти "жовто-синіх" у Лізі націй. У першому колі іспанці розгромили Україну з рахунком 4:0, але зустріч у відповідь завершилася перемогою України (1:0).

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Автор: Антон Дудар