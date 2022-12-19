Дідьє Дешам поки не впевнений, чи продовжить він свою роботу в збірній.

У неділю, 18 грудня, в Катарі відбувся фінал ЧС-2022 з футболу, в якому збірна Аргентини перемогла національну команду Франції у серії пенальті. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував результат поєдинку.

"Розчарування дуже велике. Було нелегко і до, і під час турніру, але це не виправдання. Для персоналу і гравців було справжнім щастям розділити цей чемпіонат світу.

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Є матчі, але це і людська пригода, ми не повинні забувати про це. З цього боку тільки позитив. Коли в кінці немає титулу, а ми були недалеко від нього, це боляче", - наводить слова Дешама RMC Sport.

Також французький фахівець висловився про своє майбутнє в національній команді.

"Чи залишуся я в збірній? Потрібен час, щоб переварити. Навіть якби все пройшло добре, я б також не дав відповіді. Головне - це збірна Франції, вона понад усе. Зустрінуся з керівництвом на початку нового року, як і було заплановано, подивимося. Цього вечора не хочу говорити про це", - сказав Дешам.

Дідьє Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. Під його керівництвом команда виходила у фінал Євро-2016 і ставала чемпіоном світу в 2018 році. На Євро-2020 французи виступили невдало, вже на стадії 1/8 фіналу поступившись у серії пенальті збірній Швейцарії.

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