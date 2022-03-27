Тимощук продовжує мовчати про війну в Україні і працює в "Зеніті".

Головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт зізнався, що намагався достукатися до свого колишнього партнера по "Шахтарю" і збірній України Анатолія Тимощука, який продовжує мовчати про війну, розв'язану Росссією в Україні.

У коментарі "Футбол NEWS" український фахівець розповів, що він спілкувався з Тимощуком і сказав йому, що якби той побачив все, що відбувається зараз в Україні, то він би не покинув свій нинішній клуб і знайшов би роботу в іншій країні.

"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він повинен сам пояснити свій вчинок.

Він живе в Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи бачить він те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні.

Я знаю, що його батько тримає в курсі. Він проживає в Луцьку і записався в терроборону. Я думаю, що Анатолій все знає", - сказав Вірт.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Незважаючи на всі ці події, Тимощук продовжує працювати в пітерському "Зеніті" і досі ніяк не відреагував на війну.

Раніше УНІАН повідомляв, що УАФ анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій.

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