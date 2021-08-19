Тренеру аматорського клубу "Олімпія" не сподобалося суддівство в Кубку України.

Головний тренер аматорського клубу "Олімпія" Олександр Кулик атакував арбітра після закінчення матчу другого попереднього етапу Кубка України проти "Вовчанська".

"Олімпія" програла в цьому поєдинку з рахунком 0:1 і вилетіла з турніру.

Спершу команда пропустила гол з пенальті на 77-й хвилині матчу, через шість хвилин гол "Олімпії" був не зарахований через офсайд, а потім арбітр Ростислав Дубина показав червону картку Кулику.

Відразу після фінального свистка незадоволені суддівством гравці "Олімпії" почали з'ясовувати стосунки з арбітром.

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До них приєднався і Кулик, який вибіг на поле і напав на арбітра. Він схопив його за футболку і намагався кілька разів вдарити.

Потім футболісти "Олімпії" втрутилися і розняли бійку.

Відзначимо, що "Олімпія" виступає в групі 2 чемпіонату України серед аматорів. "Волчанск" представляє Другу лігу України.

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Автор: Антон Дудар