Головний тренер аматорського клубу "Олімпія" Олександр Кулик атакував арбітра після закінчення матчу другого попереднього етапу Кубка України проти "Вовчанська".
"Олімпія" програла в цьому поєдинку з рахунком 0:1 і вилетіла з турніру.
Спершу команда пропустила гол з пенальті на 77-й хвилині матчу, через шість хвилин гол "Олімпії" був не зарахований через офсайд, а потім арбітр Ростислав Дубина показав червону картку Кулику.
Відразу після фінального свистка незадоволені суддівством гравці "Олімпії" почали з'ясовувати стосунки з арбітром.
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До них приєднався і Кулик, який вибіг на поле і напав на арбітра. Він схопив його за футболку і намагався кілька разів вдарити.
Потім футболісти "Олімпії" втрутилися і розняли бійку.
Відзначимо, що "Олімпія" виступає в групі 2 чемпіонату України серед аматорів. "Волчанск" представляє Другу лігу України.