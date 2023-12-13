"Шахтарю" необхідно обіграти "Порту", щоб пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів.

У середу, 13 грудня, донецький "Шахтар" зіграє проти"Порту" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич розповів про готовність своєї команди до вирішального протистояння з португальським клубом. Боснійський фахівець зазначив, що його команда має намір поборотися за вихід в плей-офф ЛЧ.

"За мій час в команді ми дуже змінилися. Я задоволений реакцією гравців на нашу роботу. Гравці приймають мою філософію. Команда - головне для мене. Футболісти роблять чимало, щоб домогтися результату.

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У стартовому складі можливі зміни. Не всі гравці готові на сто відсотків. Конопля відсутній. Є ще футболісти, які не готові на всі сто. Напередодні був важкий матч в УПЛ і важка дорога в "Порту".

На поле вийдуть гравці, які на 100% готові у фізичному плані та інших компонентах гри.

Ми дуже амбітні. Якщо ви так близько до виходу в плей-офф Ліги чемпіонів, то хочеться більшого. І ми будемо грати так, щоб домогтися цього. Хочу побачити завтра ці амбіції на полі", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, щоб випередити "Порту" і завоювати путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, "Шахтарю" необхідно перемогти суперника в заключному турі. Нічия залишить "драконів" попереду завдяки кращим результатам в очних зустрічах.

Додамо, що в поєдинку першого туру "Шахтар" програв "Порту" з рахунком 1:3.

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