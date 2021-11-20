Давіде Поссанціні прокоментував успіх "гірників" у матчі 15-го туру УПЛ.

У суботу, 20 листопада, в рамках 15-го туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" приймав львівський "Рух". Гра завершилася перемогою "гірників" (2:0).

Асистент головного тренера "Шахтаря" Давіде Поссанціні поділився своєю думкою про гру після завершення поєдинку.

"Ми провели дуже складний матч, але саме такого очікували. Навіть занадто. Було дуже важко, тому що з першої хвилини вони грали просто в обороні, зрештою все ближче і ближче до своїх воріт. Було дуже складно знайти гол. Я дуже ціную, як терпляче наші хлопці грали до кінця, не втрачали впевненості в собі, витримували нашу філософію. У підсумку на останніх хвилинах ми забили", - наводить слова Поссанціні офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також"Хто виживе - той гратиме": Хацкевич висловився про методи роботи Луческу в ДинамоТакож Поссанціні окремо прокоментував і скандальний епізод з видаленням наставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. На думку італійського фахівця, сталося непорозуміння, яке спричинило за собою видалення.

"Що стосується видалення Роберто, я не помітив, що сталося, тому що в той момент втік на поле до Маркоса Антоніо. Я знаю Роберто дуже добре, і він завжди поважає всіх – і арбітрів, і суперників. Може бути, що сталося просто якесь непорозуміння і причина – мова.

Не вважаю справедливою жовту картку тренерському штабу. Як я зазначив раніше, найбільша складність - мова. Іноді те, що ми говоримо, може бути незрозумілим. І коли в процесі спілкування ви не можете зрозуміти один одного, той, хто тебе слухає, часто дивиться на твою манеру, на твою поведінку. Роберто, як справжній італієць, дуже емоційний. Однак, коли він так робить, це не означає, що він не поважає людей. Я знаю Роберто - він поважає всіх. Дуже сумно, що сьогодні він отримав червону картку. Він дуже емоційна людина, і, можливо, арбітр дивився більше на це.

Наступний матч - в Лізі чемпіонів, і Роберто там буде на місці. Я спокійний, як завжди. Буду постійно на зв'язку з Роберто і буду виступати там своїм характером", - додав тренер.

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 листопада: де і коли дивитися матчі.

У стартовому матчі 15-го туру першості України "Динамо" розгромило "Чорноморець".

"Зоря" в цьому турі сенсаційно програла на виїзді "Львову".

"Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Олександрією".

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (38 очок) - другий, у "гірників" гірша різниця забитих і пропущених голів.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Артем Довбик, на рахунку якого 10 голів. На один гол менше забили Віктор Циганков.

Автор: Володимир Медяник