Італійський фахівець не приховує свого бажання працювати на батьківщині.

Італійський головний тренер "Шахтар" Роберто Де Дзербі розповів про можливість повернення додому.

Наставник "гірників" зізнався, що він хоче повернутися до роботи в чемпіонаті Італії, але за умови, що в клубі, який його запросить будуть створені відповідні для нього умови.

"Ні, я не хочу говорити про інші команди. Коли я залишив свою посаду в "Сассуоло", я не думав про інші команди. Я думав про те, чи зробив правильний вибір, що залишив команду, де відчував себе як вдома. Я прийняв рішення і не розглядав пропозиції від інших клубів.

Звичайно, коли - небудь мені хотілося б повернутися в Італію, але за умови, що знайду команду, в якій зможу тренувати так, як тренував "Сассуоло". Тобто команду, в якій мені будуть створені такі ж умови, щоб працювати", - заявив Де Дзербі в інтерв'ю BurBuzz.

25 травня 2021 року був офіційно оголошений новим головним тренером донецького "Шахтаря". Контракт підписаний на 2 роки.

22 вересня 2021 року "Шахтар" під керівництвом Де Дзербі став володарем Суперкубка України 2021, який став першим трофеєм у його тренерській кар'єрі.

Під керівництвом де Дзербі "Шахтар" показав свій найгірший результат у Лізі чемпіонів за всю історію клубу.

У поточному сезоні УПЛ "Шахтар" йде на першому місці в турнірній таблиці, маючи відрив від "Динамо" в два очки.

Попереднім місцем роботи італійського фахівця був "Сассуоло" із Серії А.

Автор: Володимир Медяник