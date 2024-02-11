"Реал" переміг "Жирону" в 24-му турі чемпіонату Іспанії з рахунком 4:0.

У суботу, 10 лютого, "Реал" розгромив "Жирону" у центральному поєдинку 24-го туру іспанської Ла Ліги.

Головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті прокоментував результат поєдинку.

"Було вкрай приємно перебувати на лавці запасних, адже це був наш найкращий матч у сезоні. Ми показали себе чудово, як при обороні, так і при володінні м'ячем, а також доставили багато проблем супернику в перехідних фазах. Надзвичайна ситуація, яка трапилася з нашими захисниками, наклала додаткові оборонні зобов'язання на команду", - наводить слова Анчелотті Mundo Deportivo.

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Відзначимо, що ворота "Реала" в грі з "Жироною" захищав Андрій Лунін. Українець проводить вже четверту гру поспіль в основному складі "вершкових" в Ла Лізі.

Матч проти "Жирони" мадридський клуб виграв з рахунком 4:0. Голами відзначилися Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор і Родріго Гоес.

Перемога над "Жироною" дозволила "Реалу" відірватися від каталонців у турнірній таблиці на 5 очок. Після 24-х турів у "вершкових" 61 бал, у "біло - червоних" - 56 очок.

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