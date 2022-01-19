Керманич "Реала" Карло Анчелотті заявив, що основний воротар команди Тібо Куртуа точно не зіграє в поєдинку Кубка Іспанії проти "Ельче".
Очевидно, що ігрову практику отримає український голкіпер Андрій Лунін, який грав у минулому раунді Кубка.
"Куртуа завтра не гратиме. Нічого серйозного, але в нього недомагання. Думаю, до неділі він відновиться", - сказав Анчелотті для Мundodeportivo.
"Реал" та "Ельче" поборються за вихід до 1/4 фіналу Кубка Іспанії 20 січня о 20:00 за київським часом. 23 січня суперники знову зустрінуться, але вже в рамках чемпіонату Іспанії.
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Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"
- 22-річний Лунін проводить другий сезон у складі "вершкових" і за цей час зіграв за "Реал" лише два офіційні матчі (обидва рази проти "Алькояно" в Кубку Іспанії).
- В рамках Ла Ліги Лунін ще не грав за мадридців.
- Наставник збірної України Олександр Петраков порадив Луніну покинути "Реал".
- Водночас президент "Реала" заявив, що у Луніна "буде все в порядку", а українцям не варто переживати.