Тібо Куртуа отримає перепочинок.

Керманич "Реала" Карло Анчелотті заявив, що основний воротар команди Тібо Куртуа точно не зіграє в поєдинку Кубка Іспанії проти "Ельче".

Очевидно, що ігрову практику отримає український голкіпер Андрій Лунін, який грав у минулому раунді Кубка.

"Куртуа завтра не гратиме. Нічого серйозного, але в нього недомагання. Думаю, до неділі він відновиться", - сказав Анчелотті для Мundodeportivo.

"Реал" та "Ельче" поборються за вихід до 1/4 фіналу Кубка Іспанії 20 січня о 20:00 за київським часом. 23 січня суперники знову зустрінуться, але вже в рамках чемпіонату Іспанії.

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