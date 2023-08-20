Карло Анчелотті натякнув, що в наступному турі в основному складі "Реала" вийде Кепа Аррісабалага.

У суботу, 19 серпня, мадридський "Реал" здобув перемогу над "Альмерією" в рамках другого туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Одним з героїв цієї гри став український голкіпер Андрій Лунін.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував дії українця в поєдинку проти "Альмерії".

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Італійський фахівець похвалив Луніна, але при цьому натякнув, що вже в наступному матчі в основному складі "Реала" може вийти Кепа Аррісабалага, якого "Реал" орендував у лондонського "Челсі".

"Лунін грав дуже добре, як і проти "Атлетика". Він - голкіпер, якому ми довіряємо. Він так само впевнений у воротах, як і Кепа. Рано чи пізно Кепі доведеться грати. Можливо, це трапиться в наступному матчі", - наводить слова Карло Анчелотті Marca.

Додамо, що Андрій Лунін вдруге поспіль вийшов у стартовому складі "Реала". Голкіпер збірної України пропустив вже на 3-й хвилині, але надалі діяв надійно. Андрій здійснив 7 сейвів - найбільше в одному матчі за весь час кар'єри в Мадриді.

За матч проти "Альмерії" українець отримав 7,68 бала від статистичного порталу WhoScored. Це одна з найкращих оцінок серед гравців "Реала" в цій зустрічі.

У наступному турі іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" зіграє на виїзді проти "Сельти". Матч відбудеться 25 серпня.

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