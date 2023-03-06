"Манчестер Юнайтед" зазнав найбільшої поразки в історії в рамках АПЛ.

У неділю, 5 березня, в рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" зазнав нищівної поразки проти "Ліверпуля".

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Хаг прокоментував результат поєдинку. Нідерландський фахівець зазначив, що його підопічні показали непрофесійну гру.

"Ми добре зіграли в першому таймі, була лише одна організаційна помилка перед перервою. У другому таймі це були вже просто не ми. Це не наші стандарти, ми не грали як команда, це було непрофесійно. Так, очевидно, що я злий.

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Я здивований, тому що за останні кілька тижнів і місяців команда була стійкою і мала дух переможців. У другому таймі сьогодні цього не було. Ми не дотримувалися плану і не виконали свою роботу.

Ми не поверталися назад - і це дійсно було непрофесійно. Раніше ми вже демонстрували, що можемо прийти в норму. Це було після "Брентфорда" і "Манчестер Сіті".

Це велика невдача, такий результат неприпустимий. Я дуже розчарований. Це перевірка реальністю, нам потрібно ставати сильнішими", - наводить слова тен Хага BBC.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" на виїзді поступився "Ліверпулю" з рахунком 0:7. Ця поразка стала для "Манчестер Юнайтед" найбільшою в історії клубу в АПЛ.

Крім матчу з "Ліверпулем", в історії "Манчестер Юнайтед" було ще дві великі поразки в АПЛ - 1:6 від "Тоттенхема" в 2020 і 1:6 від "Манчестер Сіті" в 2011.

Востаннє "Манчестер Юнайтед" програвав з різницею в 7 м'ячів у матчі проти "Вулверхемптона" (0:7) у грудні 1931 року (у Дивізіоні 1).

Після 26-ти турів "Манчестер Юнайтед" займає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 49 очок. "Ліверпуль" з 42 очками йде на п'ятій сходинці. Лідирує в чемпіонаті Англії "Арсенал", в актвие якого 63 бали. Друга позиція за "Манчестер Сіті" - 58 очок.

Свій наступний матч "Манчестер Юнайтед" зіграє проти іспанського клубу Реал Бетіс в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра запланована на 9 березня.

У наступному турі АПЛ "червоні дияволи" зіграють 12 березня проти "Саутгемптона".

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