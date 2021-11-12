У Кельні проходить традиційний щорічний карнавал.

Тренер клубу німецької Бундесліги "Кельн" Штеффен Баумгарт прийшов на тренування своєї команди, вбравшись в костюм свині-єдинорога.

Про це повідомила прес-служба "Кельна" в Twitter.

11 листопада в Кельні стартував щорічний карнавал, а тому жителі міста вбираються в костюми та влаштовують святкові гуляння.

Тренерський штаб і футболісти "Кельна" вирішили не відставати.

Читайте такожФанат вибачився перед Мессі за те, що його звуть Кріштіану (фото)

Баумгарт одягнувся в один з найяскравіших нарядів. Крім костюма, він також обзавівся довгим волоссям.

Цікаво, що асистенти тренера спародіювали його самого - вони наділи білі футболки і кепки - саме такому стилю віддає перевагу Баумгарт.

Що стосується футболістів, то, наприклад, захисник Тімо Хюберс перетворився на Форреста Гампа, а голкіпер Тімо Хорн став Капітаном Америкою.

"Кельн": результати команди в сезоні

У чемпіонаті Німеччини після 11 турів "Кельн" набрав 14 очок і займає 11-е місце.

Команда продовжує боротьбу в Кубку Німеччини, де пробилася до 1/8 фіналу. На цій стадії "Кельн" зіграє проти "Гамбурга".

Автор: Антон Дудар