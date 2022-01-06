Головний тренер англійського "Евертона" Рафаель Бенітес розповів, які вимоги у нього до новачка клубу - українського захисника Віталія Миколенка.
В інтерв'ю клубній прес-службі іспанський фахівець сказав, що новачки "ірисок" Віталій Миколенко та Нейтан Паттерсон ідеально підходять для агресивного і високоінтенсивного стилю, який він хоче реалізувати в "Евертоні".
Бенітес просить почекати фанатів і критиків позитивних результатів, поки перебудова на користь атакуючого футболу з новими придбаннями дасть перші плоди.
"Якщо ви проаналізуєте всі мої команди, то всі вони грають в агресивний футбол. Вони йдуть тільки вперед і постійно знаходяться в пресингу, намагаються повернути м'яч на чужій половині поля, створюють моменти і забивають голи.
Читайте такожБенфіка відсторонила нападника збірної України Яремчука від тренувань: названо причинуІ в той же час я хочу дотримуватися балансу. Збереження балансу між захистом і атакою - ключ до успіху. Це ключ не тільки до перемог у матчах, а й трофеїв. Це той стиль, який я хочу прищепити гравцям.
Купуючи цих двох молодих гравців [Миколенко та Паттерсон] з величезною енергією, я знав, що вони можуть йти вперед і атакувати, а це ключ до майбутнього клубу", - сказав Бенітес для офіційного сайту "Евертона".
Нагадаємо, що Миколенко підписав з мерсисайдцями контракт, який діє до літа 2026 року. Українець виступатиме в "Евертоні" під ігровим номером 19.
Віталій зможе дебютувати за "ірисок" 8 січня в матчі 1/32 Кубка Англії проти "Халл Сіті". Раніше повідомлялося, що Миколенко зароблятиме в "Евертоні" 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, але інсайдер потім спростував цю інформацію і назвав цифру вдвічі меншу.
Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- Він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
- У складі "Динамо" Миколенко один раз був чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.