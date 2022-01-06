Бенітес зазначив, що Миколенко відмінно підходить під стиль футболу "Евертона".

Головний тренер англійського "Евертона" Рафаель Бенітес розповів, які вимоги у нього до новачка клубу - українського захисника Віталія Миколенка.

В інтерв'ю клубній прес-службі іспанський фахівець сказав, що новачки "ірисок" Віталій Миколенко та Нейтан Паттерсон ідеально підходять для агресивного і високоінтенсивного стилю, який він хоче реалізувати в "Евертоні".

Бенітес просить почекати фанатів і критиків позитивних результатів, поки перебудова на користь атакуючого футболу з новими придбаннями дасть перші плоди.

"Якщо ви проаналізуєте всі мої команди, то всі вони грають в агресивний футбол. Вони йдуть тільки вперед і постійно знаходяться в пресингу, намагаються повернути м'яч на чужій половині поля, створюють моменти і забивають голи.

Читайте такожБенфіка відсторонила нападника збірної України Яремчука від тренувань: названо причинуІ в той же час я хочу дотримуватися балансу. Збереження балансу між захистом і атакою - ключ до успіху. Це ключ не тільки до перемог у матчах, а й трофеїв. Це той стиль, який я хочу прищепити гравцям.

Купуючи цих двох молодих гравців [Миколенко та Паттерсон] з величезною енергією, я знав, що вони можуть йти вперед і атакувати, а це ключ до майбутнього клубу", - сказав Бенітес для офіційного сайту "Евертона".

Нагадаємо, що Миколенко підписав з мерсисайдцями контракт, який діє до літа 2026 року. Українець виступатиме в "Евертоні" під ігровим номером 19.

Віталій зможе дебютувати за "ірисок" 8 січня в матчі 1/32 Кубка Англії проти "Халл Сіті". Раніше повідомлялося, що Миколенко зароблятиме в "Евертоні" 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, але інсайдер потім спростував цю інформацію і назвав цифру вдвічі меншу.

Віталій Миколенко: кар'єра