Захисник збірної України підписав контракт на 4,5 роки з "ірисками".

1 січня англійський "Евертон" офіційно оголосив, що українець Віталій Миколенко став їхнім футболістом.

Екс-гравець "Динамо" підписав з мерсисайдцями контракт, який чинний до літа 2026 року.

За даними британського журналіста-інсайдера Майка Паррі, 22-річний Миколенко зароблятиме у "Евертоні" 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що складає 6,25 млн фунтів стерлінгів на рік (або 7,4 млн євро на рік).

Отож, за 4,5 роки контракту Віталій заробить близько 33 млн євро.

"Ніхто навіть не знає, чи добре він заграє. Світ збожеволів", - підбив підсумки інсайдер у своєму Twitter, де в нього 125 000 підписників.

Зазначимо, що Миколенко буде виступати у "Евертоні" під ігровим номером 19.

Раніше повідомлялося, що Віталій міг опинитися в іншому клубі АПЛ.

Читайте такожЗМІ розсекретили зарплату Шевченка в Дженоа

Віталій Миколенко: кар'єра