"Дніпро-1" закінчував матч проти словацького клубу удев'ятьох, але втримав нічию.

У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" зіграв внічию зі "Спартаком" з Трнави у першій грі раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Виконуючий обов'язки головного тренера українського клубу Валерій Городов прокоментував нічийний результат зустрічі.

"Це для нас був важкий матч. Ви розумієте, що грати сто хвилин в меншості - це дуже важко. Хочу подякувати всім гравцям, персоналу і особливо нашим уболівальникам за підтримку. А футболістам подякую за якість гри і за терпіння. Вони молодці. Це дуже складно.

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Червоні картки та пенальті? Не можу нічого сказати по цих моментах. Не бачив.

Після видалення план повністю змінився. Нам потрібно було тримати м'яч, грати в пас, перекривати зони і реалізовувати свої моменти.

Позаду тільки перший тайм протистояння. Попереду буде друга гра і думаю, що ви побачите зміни", - наводить слова Городова офіційний сайт "Дніпра-1".

Нагадаємо, поєдинок "Дніпра-1" і "Спартака" Трнава завершився з рахунком 1:1. Гол у складі українського клубу забив Олександр Піхальонок.

Відзначимо, що підопічні Валерія Городова вже на дев'ятій хвилині матчу залишилися в меншості, а під кінець гри заробили ще одне вилучення і закінчували зустріч удев'ятьох.

Матч-відповідь "Дніпра-1" проти словацького "Спартака" відбудеться 31 серпня. Переможець цієї пари вийде в груповий раунд Ліги конференцій-2023/24.

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