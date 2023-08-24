У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" зіграв внічию зі "Спартаком" з Трнави у першій грі раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Виконуючий обов'язки головного тренера українського клубу Валерій Городов прокоментував нічийний результат зустрічі.
"Це для нас був важкий матч. Ви розумієте, що грати сто хвилин в меншості - це дуже важко. Хочу подякувати всім гравцям, персоналу і особливо нашим уболівальникам за підтримку. А футболістам подякую за якість гри і за терпіння. Вони молодці. Це дуже складно.
Червоні картки та пенальті? Не можу нічого сказати по цих моментах. Не бачив.
Після видалення план повністю змінився. Нам потрібно було тримати м'яч, грати в пас, перекривати зони і реалізовувати свої моменти.
Позаду тільки перший тайм протистояння. Попереду буде друга гра і думаю, що ви побачите зміни", - наводить слова Городова офіційний сайт "Дніпра-1".
Нагадаємо, поєдинок "Дніпра-1" і "Спартака" Трнава завершився з рахунком 1:1. Гол у складі українського клубу забив Олександр Піхальонок.
Відзначимо, що підопічні Валерія Городова вже на дев'ятій хвилині матчу залишилися в меншості, а під кінець гри заробили ще одне вилучення і закінчували зустріч удев'ятьох.
Матч-відповідь "Дніпра-1" проти словацького "Спартака" відбудеться 31 серпня. Переможець цієї пари вийде в груповий раунд Ліги конференцій-2023/24.