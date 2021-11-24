Юліан Нагельсманн підбив підсумки матчу в Києві.

Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн поділився враженнями від перемоги над "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Слова 34-річного наставника наводить офіційний сайт "Динамо".

- Що ви подумали в першому таймі в момент, коли після помилки Ноєра м'яч влучив у стійку?

- А що я міг подумати? Я побачив, що м'яч майже потрапив у ворота. Дуже небезпечно так грати.

- Наскільки складно вам було грати в таких погодних умовах, до того ж на полі суперника?

- Грати у футбол в таку снігову погоду важко. Спочатку нам бракувало впевненості. Крім того, матч в гостях, при чужих уболівальниках, з великими кадровими проблемами - це була непроста гра для нас.

- Чому ваш захисний блок дозволяв "Динамо" раз за разом атакувати?

- Мені теж це цікаво. Нам було складно увійти до матчу. Віктор Циганков - відмінний футболіст, у нього були хороші ідеї для загострення гри. Нам потрібно було краще грати з м'ячем, не опускатися так низько. Обоє вінгерів "Динамо" зіграли добре, у киян було досить шансів. Ми також могли б виграти з рахунком 3:0, але не створили досить моментів для цього, - сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, що Циганков віддав гольову передачу на Дениса Гармаша, котрий забив перший гол "Динамо" у цій ЛЧ, відправивши м'яча поміж ніг Мануелю Ноєру.

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"Динамо" - "Баварія": підсумки матчу

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 15 очок, "Барселона" - 7, "Бенфіка" - 5, "Динамо" - 1. Кияни достроково посіли 4-е місце і весною будуть без єврокубків.

"Динамо" всьоме програло "Баварії" в 12 матчах один проти одного при чотирьох перемогах.

У завершальному 6-му турі ЛЧ "Динамо" 8 грудня гратиме в гостях проти "Бенфіки".

Автор: Артем Будрін