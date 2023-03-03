"Барселона" перемогла "Реал" на виїзді в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

У четвер, 2 березня, відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка Іспанії, в якому зустрічалися мадридський "Реал" і "Барселона".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася з рахунком 1:0 на користь каталонського гранда.

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес поділився своєю думкою про поєдинок.

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"Ми досягли дуже хорошого результату. Залишається матч-відповідь, але ми задоволені нашою роботою. Ми мало що дозволили "Реалу" зробити на його власному полі, де у нього зазвичай багато моментів. А в цій грі не було жодного аж до 89-ї хвилини. Я вдячний команді.

Останнім часом команда працює як одне ціле. Ми не дозволили супернику створити явних моментів, але не можна дозволяти так домінувати над нами. Ми задоволені результатом, але не грою.

Ми отримали певну перевагу, але це сильний суперник. Ми зіграємо вдома, перед своїми фанатами, але і в разі поразки я б вам сказав, що наступна гра буде аж через місяць. Це класико, але воно засноване на повазі, і обидві команди дотримувалися принципу фейр-плей", - наводить слова Хаві Marca.

Варто відзначити, що "Барселона" не програє "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" в матчах Кубка Іспанії з 1970 року. "Вершкові" виграли тільки один з останніх 11 домашніх матчів в Кубку Іспанії проти каталонського клубу. У 1970 році "Королівський клуб" здобув перемогу з рахунком 2:0.

Додамо, що матч-відповідь "Реала" і "Барселони" пройде 5 квітня в на стадіоні "Камп Ноу".

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