Альваро Мората зацікавив своєю грою Хаві.

"Барселона" хоче купити у мадридського "Атлетіко" форварда Альваро Морату, котрий виступає наразі за "Ювентус" на правах оренди.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер каталонського клубу Хаві є ініціатором потенційної угоди - він вважає, що Мората підсилить його команду. Наставник вже мав діалог з Альваро і той дав усну згоду на перехід.

Мората є вихованцем мадридського "Реала". Він захищав кольори "вершкових" з 2010 по 2014 рік, а також з 2016-го по 2017-й. В рамках Ла Ліги Альваро забив 25 голів за "Реал".

У поточному сезоні 29-річний Мората забив сім м'ячів і віддав дві гольові передачі у 23 поєдинках за "Ювентус".

Нагадаємо, що "Барселона" залишилася без форварда, адже Серхіо Агуеро завершив кар'єру.

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