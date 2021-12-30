"Барселона" хоче купити у мадридського "Атлетіко" форварда Альваро Морату, котрий виступає наразі за "Ювентус" на правах оренди.
Про це повідомляє Marca.
Головний тренер каталонського клубу Хаві є ініціатором потенційної угоди - він вважає, що Мората підсилить його команду. Наставник вже мав діалог з Альваро і той дав усну згоду на перехід.
Мората є вихованцем мадридського "Реала". Він захищав кольори "вершкових" з 2010 по 2014 рік, а також з 2016-го по 2017-й. В рамках Ла Ліги Альваро забив 25 голів за "Реал".
У поточному сезоні 29-річний Мората забив сім м'ячів і віддав дві гольові передачі у 23 поєдинках за "Ювентус".
Нагадаємо, що "Барселона" залишилася без форварда, адже Серхіо Агуеро завершив кар'єру.
Читайте такожБарселона офіційно придбала у Ман Сіті одного з найталановитіших футболістів покоління
"Барселона": результати в сезоні
- Каталонці мають 28 очок після 18 турів та посідають сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Відставання до "Реала", який займає першу позицію, складає 18 очок.
- "Барса" зіграє в Лізі Європи вперше за 17 років. Вони вже дізналися суперника в плей-оф.
- 5 січня "Барселона" зіграє матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Лінареса".