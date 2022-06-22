Колишній гравець "Динамо" розповів про службу в ЗСУ.

Колишній півзахисник київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Алієв розповів про те, як служить у ЗСУ.

Екс-футболіст в інтерв'ю "ПРОФУТБОЛ Digital" зізнався, що в ближній бій з ворогом йому поки не доводилося вступати, однак якщо потрібно буде, то він готовий стріляти в окупантів.

"У близький бій мені вступати не доводилося. Ми тренуємося, проходимо навчання. Я проходив навчання два місяці. Дуже вдячний хлопцям, які мене навчали.

Чого я не знав, навчився. Як тримати автомат - я знав. Правильні навички з автоматом - для мене це великий плюс. А якщо треба буде стрельнути в виродка російського - я завжди стрельну. У мене рука навіть не здригнеться", - сказав Алієв.

Також Олександр Алієв розповів про співпрацю з Ярославом Ракицьким.

"Ракицький - молодець. Я одне скажу. В першу чергу, він розірвав контракт (з "Зенітом") – це раз. Той же самий Андрюха Воронін, не гравець, а помічник тренера, поїхав (з "Динамо" Москва). Не я набрав Ярика, а його друг, агент Максим набрав і запитав, чи потрібно щось. Я сказав, що для нашої групи потрібно два дрона.

Через дві години він мені передзвонив і каже: "Ярик дав добро. Він тобі вже завтра привезе дрони". Потім сам Ярик мені написав. Я йому подякував. Я сказав: "Ярик, спасибі тобі велике від всієї нашої групи і від мене особисто".

Він відразу відповів. Запитав, що ще потрібно. Я сказав, що більше нічого. Я прекрасно знаю, говорив з тим же Максимом, що Ярик дуже хоче їхати сюди в Київ і йти воювати. Я кажу: у нього є ще два-три роки, нехай він заробляє гроші і отримує задоволення від улюбленої справи.

Він був і є патріотом цієї країни. Його критикували, що він гімн не співає І руку на серці не тримав. Але це його особисте. Був виклик - він приїжджав. Його випускали - він грав на полі. Він радів, коли ми вигравали і засмучувався, коли програвали. За нього я можу сказати: це патріот своєї країни і порядна людина", - сказав екс-гравець "Динамо".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Алієв з перших днів вторгнення окупантів вступив до лав тероборони Києва. Пізніше стало відомо, що колишній футболіст вступив до лав ЗСУ.

Олександр Алієв: що відомо про спортсмена