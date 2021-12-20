Віталій Миколенко залишає Динамо / фото dynamo.kiev.ua

Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко найближчим часом стане гравцем англійського "Евертона".

Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо, передає Goodison News.

Він заявив, що перехід Миколенка - це "завершена угода".

"Евертон" залагодив всі деталі для підписання Миколенка. Кілька днів тому я повідомляв, що гравець пройшов медогляд, а тепер все, що залишається клубам - це зробити офіційне оголошення", - також зазначив журналіст.

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Ймовірно, про перехід українця оголосять вже в новому році, коли відкриється трансферне вікно.

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Віталій Миколенко: кар'єра

  • Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
  • На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
  • У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
  • У складі "Динамо" Миколенко один раз ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі Суперкубок.

Автор: Антон Дудар