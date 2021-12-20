Віталій Миколенко залишає Динамо / фото dynamo.kiev.ua
Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко найближчим часом стане гравцем англійського "Евертона".
Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо, передає Goodison News.
Він заявив, що перехід Миколенка - це "завершена угода".
"Евертон" залагодив всі деталі для підписання Миколенка. Кілька днів тому я повідомляв, що гравець пройшов медогляд, а тепер все, що залишається клубам - це зробити офіційне оголошення", - також зазначив журналіст.
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Ймовірно, про перехід українця оголосять вже в новому році, коли відкриється трансферне вікно.
Трансфер Миколенка в "Евертон": що відомо
- 22-річний Миколенко 17 грудня пройшов медогляд для "Евертона".
- Сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро.
- Захисник підпише п'ятирічний контракт.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу раніше підтвердив, що Миколенко перейде в "Евертон".
Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
- У складі "Динамо" Миколенко один раз ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі Суперкубок.