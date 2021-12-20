Клубам залишилося лише офіційно оголосити про перехід гравця.

Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко найближчим часом стане гравцем англійського "Евертона".

Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо, передає Goodison News.

Він заявив, що перехід Миколенка - це "завершена угода".

"Евертон" залагодив всі деталі для підписання Миколенка. Кілька днів тому я повідомляв, що гравець пройшов медогляд, а тепер все, що залишається клубам - це зробити офіційне оголошення", - також зазначив журналіст.

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Ймовірно, про перехід українця оголосять вже в новому році, коли відкриється трансферне вікно.

Трансфер Миколенка в "Евертон": що відомо

22-річний Миколенко 17 грудня пройшов медогляд для "Евертона".

Сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро.

Захисник підпише п'ятирічний контракт.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу раніше підтвердив, що Миколенко перейде в "Евертон".

Віталій Миколенко: кар'єра

Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.

На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.

У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.

У складі "Динамо" Миколенко один раз ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі Суперкубок.

Автор: Антон Дудар