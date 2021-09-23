Анатолій Дрогуль багато років працював водієм у київському клубі.

Київське "Динамо" повідомило про смерть клубного водія - Анатолія Дрогуля. Він помер на 63-му році життя.

Офіційний сайт "Динамо" висловив співчуття рідним і близьким Дрогуля.

Відзначається, що він працював в "Динамо" більше 20 років і "запам'ятався колегам як професіонал своєї справи, добра, порядна і життєрадісна людина".

Як повідомляє meta-ratings.com.ua, 23 вересня Дрогуль був за кермом автобуса, який віз "Динамо" U-19 до Львова на матч проти "Руху" U-19.

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На виїзді з Києва у водія стався серцевий напад. Врятувати його не вдалося.

Шлях до Львова команда продовжила вже з іншим водієм.

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Автор: Антон Дудар