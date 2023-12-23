"Тоттенхем" набрав 36 очок і піднявся на четверте місце в таблиці АПЛ.

У суботу, 23 грудня, в рамках 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Евертон" Віталія Миколенка протистояв "Тоттенхему".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" в Ліверпулі і завершилася перемогою лондонського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 9-й хвилині - екс-нападник "Евертона" Рішарлісон вивів "Тоттенхем" вперед, забивши з передачі Бреннана Джонсона. На 18-й хвилині зустрічі перевагу "шпор" подвоїв Сон Хин Мін. На 82-й хвилині "Евертону" вдалося один м'яч відіграти - відзначився портагонський півзахисник "ірисок" Андре Гомеш.

"Тоттенхем" - "Евертон" - 2:1

Голи: Рішарлісон, 9, Сон Хин Мін, 18 - Гомеш, 82

"Тоттенхем": Вікаріо, Порро, Ромеро (Дайер, 46), Девіс, Роял, Сарр (Ло Чельсо, 74), Скіпп, Джонсон, Кулусевскі, Сон, Рішарлісон (Гойб'єрг, 63)

"Евертон": Пікфорд, Паттерсон, Брентвейт, Тарковський, Миколенко, Гейє (Гомес, 24), Онана (Бету, 79), Гаррісон (Данжума, 66), Гарнер, Макніл, Калверт-Левін

Попередження: Кулусевскі (86) - Гейє (23), Онана (26), Гомес (76), Паттерсон (84)

Огляд матчу:

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на цей матч у стартовому складі і відіграв всю гру. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,0 бала.

"Тоттенхем" набрав 36 очок і піднявся на четверте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Евертон" з 16 балами займає 16-е місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Евертон" зіграє проти "Манчестер Сіті", а "Тоттенхем" зустрінеться з "Брайтоном".

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