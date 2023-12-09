"Айнтрахт" відвантажив п'ять голів у ворота мюнхенської "Баварії".

У суботу, 9 грудня, відбувся поєдинок 14-го туру німецької Бундесліги, в якому "Айнтрахт" приймав мюнхенську "Баварію".

Гра проходила на стадіоні "Дойче Банк Парк" і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Футболісти "Айнтрахта" забили три м'ячі в першому таймі - відзначилися Омар Мармуш, Жуніор Діна і Хуго Ларссон. У кінцівці тайму Йозуа Кімміх один м'яч відіграв, забивши на 44-й хвилині після передачі Лероя Сане.

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У другому таймі футболісти франкфуртівського клубу забили ще двічі - Жуніор Діна відзначився на 50-й хвилині, а на 60-й гол забив Ансгар Кнауфф.

"Айнтрахт" - "Баварія" - 5:1

Голи: Мармуш 12, Діна 31, 50, Ларссон 36, Кнауфф 60 - Кімміх 44

"Айнтрахт": Трапп, Бута (Баум, 89), Кох, Тута, Пачо, Діна (Нкунку, 76), Гетце, Ларссон, Нганкам, Шаїбі, Кнауфф (Хеуге, 82), Мармуш (Хасебе, 81)

"Баварія": Ноєр, Мазрауї (Лаймер, 46), Упамекано, Кім Мін Чже, Девіс (Геррейру, 46), Горецка, Кімміх, Коман (Гнабрі, 66; Мусіала, 71), Сане, Шупо-Мотінг (Мюллер, 66), Кейн

"Айнтрахт" набрав 21 очко і піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги. "Баварія" з 32 балами йде на другій позиції.

У наступному турі чемпіонату Німеччини мюнхенська "Баварія" зіграє проти "Штутгарта", а "Айнтрахт" зустрінеться з леверкузенським "Баєром".

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