У наступному раунді Кубка ліги "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Бернлі".

У четвер, 10 листопада, "Манчестер Юнайтед" зустрічався з "Астон Віллою" в матчі третього раунду Кубка англійської ліги. Зустріч пройшла в Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 4:2 на користь "червоних дияволів".

На 48-й хвилині рахунок відкрив нападник гостей Оллі Уоткінс. Через хвилину м'яч у відповідь забив форвард "МЮ" Антоні Марсьяль. На 61-й хвилині португальський захисник "Юнайтед" Діогу Дало забив у свої ворота.

Через шість хвилин завдяки зусиллям Маркуса Рашфорда "червоні дияволи" відновили рівновагу в рахунку. Вперед підопічні Еріка тен Хага вийшли на 78-й хвилині, відзначився португальський півзахисник Бруну Фернандеш. Остаточний рахунок на 91-й хвилині встановив Скотт Мактоміней.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" - 4:2

Голи: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоміней, 90+1 - Уоткінс, 48, Далот, 61 (у власні ворота)

"Манчестер Юнайтед": Дубравка, Далот, Ліндельоф (Мартінес 87), Магвайр, Маласія, Мактоміней, Фред (Еріксен 62), Рашфорд (Каземіро 82), Фернандеш, ван де Бек (Еланга 62), Марсьяль (Гарначо 62)

Астон Вілла: Ольсен, Янг (Кеш 74), Конса (Мінгс 59), Чамберс, Аугустінссон (Дінь 80), Луїз, Макгінн, Камара, Ремзі (Бейлі 59), Інгс (Буендіа 59), Уоткінс

Попередження: Мактоміней 40, Магвайр 43, Фернандеш 52 - Луїз 52, Янг 54, Бейлі 90+4

Огляд матчу:

Таким чином, "МЮ" вийшов в 1/8 фіналу Кубка ліги і згідно з результатами жеребкування зіграє проти "Бернлі".

Всі пари 1/8 фіналу Кубка англійської ліги

"Вулверхемптон" - "Джиллінгем"

"Саутгемптон" - "Лінкольн Сіті"

"Блекберн" - "Ноттінгем Форест"

"Ньюкасл Юнайтед" - "Борнмут"

"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль"

"Манчестер Юнайтед" - "Бернлі"

"МК Донс" - "Лестер Сіті"

"Чарльтон Атлетік" - "Брайтон"

Матчі 1/8 фіналу розпочнуться 19 грудня.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка ліги є "Ліверпуль", який у фінальному матчі минулого сезону здобув перемогу над "Челсі" в серії післяматчевих пенальті.

Рекордсменом за кількістю перемог у Кубку ліги є також "Ліверпуль", який вигравав цей турнір дев'ять разів. На другому місці за цим показником знаходиться "Манчестер Сіті" (вісім перемог). Слідом йдуть "Манчестер Юнайтед", "Астон Вілла" і "Челсі", у яких в активі по п'ять перемог.

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