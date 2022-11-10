Команда Олександра Зінченка поступилася на своєму полі "Брайтону".

У середу, 9 листопада, були зіграні 8 матчів в рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

Першими свої ігри провели "Арсенал" і "Тоттенхем". Обидві команди сенсаційно програли андрологам - 1:3 і 0:2 відповідно.

"Арсенал" на своєму полі програв "Брайтону", який очолює колишній наставник "Шахтаря" Роберто де Дзербі.

Рахунок у грі на 20-й хвилині відкрив форвард "канонірів" Едді Нкетіа. Через сім хвилин гол у відповідь з пенальті забив нападник Денні Уелбек. На 58-й хвилині вперед "Брайтон" вивів японський півзахисник Каору Мітома. Третій м'яч у ворота Карла Хейна на 71-й хвилині забив Тарік Лампті з передачі Біллі Гілмора.

Додамо, що український легіонер "Арсеналу" Олександр Зінченко цей матч починав на лавці запасних і з'явився на полі тільки 72-й хвилині, коли "каноніри" вже пропустили третій м'яч. Допомогти своїй команді врятуватися від вильоту у українця не вийшло.

"Арсенал" - "Брайтон" - 1:3

Голи: Нкетіа, 20 - Уелбек, 27, Мітома, 58, Лампті, 71

Огляд матчу:

"Ноттінгем Форест" - "Тоттенхем" - 2:0

Голи: Лоді, 50, Лінгард, 57

Огляд матчу:

Головним матчем дня стало протистояння "Манчестер Сіті" і "Челсі". Цей поєдинок проходив на стадіоні "Етіхад" і завершився впевненою перемогою "городян".

На 53-й хвилині рахунок відкрив алжирський вінгер "Сіті" Ріяд Марез. Після удару зі штрафного м'яч влетів у ближній кут воріт Едуарда Менді. Подвоїв перевагу "городян" на 58-й хвилині аргентинський нападник Хуліан Альварес.

"Манчестер Сіті" - "Челсі" - 2:0

Голи: Марез, 53, Альварес, 58

Результати решти матчів дня

"Ліверпуль" - "Дербі" - 0:0 (3:2 пен)

"Вест Хем" - "Блекберн" - 2:2 (9:10 пен)

Голи: Форнальс, 38, Антоніо , 78 - Вейл, 6, Бреретон, 88

"Вулвергемптон" - "Лідс" - 1:0

Гол: Траоре, 85

"Ньюкасл" - "Крістал Пелас" - 0:0 (3:2 пен)

"Саутгепмтон" - "Шеффілд Венсдей" - 1:1 (6:5 пен)

Голи: Ворд-Праус, 45+2 - Віндасс, 24

Чинним переможцем Кубка англійської ліги є "Ліверпуль", який у фіналі минулого розіграшу обіграв лондонський "Челсі". Крім того, "Ліверпуль" є найтитулованішим клубом цього турніру - "червоні" вигравали Кубок ліги 9 разів.

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